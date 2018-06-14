Генпрокурор Нью-Йорка подала иск о ликвидации фонда Трампа за незаконную деятельность — СМИ

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала иск к президенту США Дональду Трампу и его детям о ликвидации благотворительного фонда Donald J. Trump Foundation.



«Trump Foundation была не более чем чековой книжкой для платежей Трампа и его компаний благотворительным организациям, независимо от назначения и законности последних. Это идет вразрез с принципами частных благотворительных фондов», — передают «Ведомости».

Отмечается, что фонд вел «незаконное политическое сотрудничество» с предвыборным штабом Трампа в ходе кампании президентских выборов 2016 года.

Андервуд потребовала компенсации в размере $2,8 млн вдобавок к штрафам. Среди требований также десятилетний запрет для Трампа возглавлять фонд и однолетний — для его детей Дональда-младшего, Эрика и Иванки Трамп.