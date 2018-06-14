В Крыму скончался карикатурист из Татарстана Вячеслав Бибишев

В Крыму на 55-м году жизни скончался председатель сатирической секции Союза художников РТ и глава Гильдии карикатуристов Татарстана Вячеслав Бибишев.



Причина смерти художника пока неизвестна. В настоящее время решается вопрос доставки тела карикатуриста в Татарстан, передает «Татар-информ» со ссылкой на начальника отдела развития музейного дела Министерства культуры РТ Дамира Натфуллина.

В Крыму Бибишев работал над выставкой «Крым в моем сердце». 14 июля карикатуристу должно было исполниться 55 лет.