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Главе Серпуховского района Подмосковья предъявили обвинение в превышении полномочий

17:01, 14.06.2018
Главе Серпуховского района Подмосковья предъявили обвинение в превышении полномочий
Фото: скриншот видео youtube.com

Главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявлено обвинение в превышении полномочий.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК России», — рассказала «РИА Новости» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Также представитель суда сообщила, что следствие обратилось с ходатайством об аресте Шестуна до 13 августа 2018 года.

Вчера глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун был задержан после утреннего обыска. Это уже не первый случай, когда к нему приходят сотрудники спецслужб.

После одного из них Шестун записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что его угрозами принуждают к отставке. По его словам, смещения главы района добивается, в частности, губернатор Подмосковья.

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