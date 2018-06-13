Полиция после обысков задержала главу Серпуховского района Подмосковья — СМИ

Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун задержан после утреннего обыска.

«Сотрудники спецслужб провели обыск в офисе Шестуна. Он задержан», — "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

По информации телеканала «360», в отношении чиновника возбуждено дело по статье 286 УК (превышение должностных полномочий).

Ранее к главе Серпуховского района уже приходили с обысками. После этого Шестун записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что его угрозами принуждают к отставке. По его словам, смещения главы района добивается, в частности, губернатор Подмосковья.

