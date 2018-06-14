В Казани оглашен приговор по делу о «полицейском налете» на адвокатский офис

Фото: Реальное время

Сегодня в Верховном суде Татарстана финишировал закрытый процесс по уголовному делу в отношении двух челнинских оперативников МВД Татарстана — Ильгама Сафина и Тимура Гарифуллина. Как передает с места журналист «Реального времени», подсудимым назначены условные сроки.

На итоговое заседание суда никто из потерпевших по делу не приехал. Были лишь обвиняемые, их адвокаты и прокурор. Судья Ильфир Салихов постановил, что приговор по засекреченному делу будет оглашен лишь в установочной и резолютивной части.

Председательствующий оправдал обоих оперативников сразу по трем статьям — незаконный оборот оружия, фальсификация доказательств оперативно-разыскной деятельности и превышение полномочий. По версии обвинения, эти статьи квалифицировали деяния подсудимых по эпизоду с имитацией изъятия обреза оружия. Суд признал за оперативниками право на реабилитацию по данному эпизоду.

В то же время суд признал обоих полицейских виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств по истории с «маски-шоу» в Набережночелнинской коллегии адвокатов 17 августа 2016 года. Кроме того, Сафин был признан виновным еще и в незаконном применении силы к потерпевшему Ленару Миргалиеву уже после его задержания в 2016 году.

Согласно приговору, Гарифуллин был наказан 5 годами лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года, Сафин же получил условный срок в 6 лет с испытательным в 5 лет. При этом в качестве дополнительного наказания оба были лишены званий «майор полиции», а также права занимать определенные должности.

Напомним, потерпевшими по делу о «полицейском налете» ранее признаны два челнинских предпринимателя Ленар Миргалиев и Сергей Федосов, а также адвокат Алексей Кондратьев. Ранее все они рассказывали, как 17 августа 2016 года оперативники и сотрудники ОМОНа ворвались в здание Набережночелнинской коллегии адвокатов, положили присутствующих на пол в наручниках, а уже после этого стали наносить удары.

Миргалиев вспоминал, как Гарифуллин пинал его ногами, а Сафин взял за волосы и несколько раз ударил головой об пол. «У меня были сломаны ребра и серьезно пострадало зрение. Только недавно начало восстанавливаться», — делился потерпевший с «Реальным временем».

После возбуждения уголовного дела в сентябре 2016 года Сафин понижен в должности со старшего оперуполномоченного до рядового оперативника отделения по борьбе с организованными преступными формированиями отдела УБОП с дислокацией в Набережных Челнах. Гарифуллин, напротив, в то же время был повышен до старшего оперуполномоченного.

В ходе судебного процесса оба находились на свободе. Вину с первого дня следствия ни один из них не признавал.

Из-за наличия в деле нерассекреченных материалов ОРД, процесс проходил в закрытом режиме под председательством судьи ВС РТ Ильфира Салихова, имеющего допуск к гостайне.

Отметим, что после «полицейского налета» и возбуждения дела на полицейских адвокатская коллегия пережила поджог с помощью газового баллона. Раскрыть это преступление МВД Татарстана так и не удалось.