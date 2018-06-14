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Рустам Минниханов принял Алину Загитову в кабмине

16:38, 14.06.2018

Сегодня президент Республики Татарстана Рустам Минниханов в кабинете министров встретился с олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018, фигуристкой Алиной Загитовой.

Фото со встречи он опубликовал на своей странице в «Инстаграм» с простой подписью «С Алиной Загитовой!».

В мае глава Республики Удмуртия Александр Бречалов вручил Алине Загитовой ключи от четырехкомнатной квартиры в Ижевске. Фигуристка пообещала, что подарит апартаменты своим родителям. На данный момент Загитова проживает в Москве вместе с бабушкой.

В Корее Алина Загитова завоевала золото в противостоянии с соотечественницей Евгенией Медведевой. После чего соперница Загитовой покинула общего тренера Этери Тутберидзе и перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Спорт Татарстан
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