Минсельхоз РФ сообщил о росте экспорта зерна на 47% с начала года

Объем экспорта зерна из России с начала сельхозсезона по состоянию на 13 июня составил 50,5 млн тонн, что на 47% больше аналогичного показателя 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

При этом экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил более 39 млн (+49%), экспорт ячменя вырос в 2 раза до 5,6 млн тонн, отметили в министерстве.

Рост экспорта кукурузы составил 12%. Всего из России вывезли порядка 5,5 млн тонн кукурузы. Прочих культур экспортировано за рубеж на 351 тыс. тонн (+41% к аналогичному периоду прошлого года).

В этом году Россия может стать мировым лидером по экспорту пшеницы. Основной вклад в вывоз зерна за рубеж вносят несколько регионов Центральной части страны, Юга и Северо-Запада.

