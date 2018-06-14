СК прекратил дело в отношении скончавшегося топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова — СМИ

Следственный комитет РФ прекратил уголовное преследование в отношении исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, который в прошлом году скончался в СИЗО.

«Уголовное дело в отношении Евдокимова, которое было выделено в отдельное производство, прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью топ-менеджера», — цитирует ТАСС источника, близкого к следствию.

По словам другого собеседника издания, причиной смерти Евдокимова стал суицид. Самоубийство он совершил после того, как лишился 80 млн рублей, которые должны были послужить взяткой за переквалификацию его уголовного дела и освобождение из-под стражи.

В марте 2017 года бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова нашли мертвым в СИЗО Москвы, куда он был помещен в декабре 2016 по делу о хищении имущества ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» на 200 млн рублей. Позже СК возбудил уголовное дело об убийстве по факту его смерти.