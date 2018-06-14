Власти Удмуртии выделили театру «Айкай» и республиканской филармонии 2 миллиона рублей

Правительство Удмуртии опубликовало приказ о выделении дополнительных 2 млн рублей на празднование Дня России. Эти деньги были направлены театру фольклорной песни и танца «Айкай» и республиканской филармонии.

Документ был подписан 9 июня, но опубликован на портале правительства УР только сегодня.

Согласно распоряжению, деньги были выделены на «организацию проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России». Театр «Айкай» получил 1 млн рублей. АУК УР «Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония» получило около 1,04 млн рублей.

Напомним, что празднование Дня России прошло 12 июня.