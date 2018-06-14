Министра сельского хозяйства Оренбургской области задержали на 48 часов — СМИ

Правоохранители задержали главу Минсельхоза Оренбуржья Михаила Маслова. Министра вывели из здания правительства в обед.

Обвинение высокопоставленному чиновнику пока не предъявлено. По данным RIA56, министра взяли под стражу на 48 часов. В СК по Оренбургской области сообщили, что ведомство не имеет никакого отношения к задержанию.

На данный момент все детали произошедшего выясняются.

Напомним, ранее стало известно, что в Ижевске суд перевел под домашний арест совладельца «дочки» «Газпрома», обвиняемого в заказе убийства.