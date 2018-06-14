В Казани вынесли приговор по делу о «взятке для налоговиков»

Фото: Реальное время

Накануне в Приволжском райсуде Казани финишировал процесс по делу о мошенничестве и посредничестве во взятке 800 тысяч рублей. Виновными в последнем признаны два пенсионера МВД, оба получили сроки в колонии строгого режима.

К 7 годам и 6 месяцам суд приговорил 51-летнего Рамиля Бакирова. На полгода меньше наказание 47-летнего Ильдара Зиннатова. Оба, как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда, признаны виновными в посредничестве взяточничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Третья фигурантка дела — юрист Лилия Козлова — отделалась условным сроком в 3 года с таким же испытательным сроком. Суд счел доказанной ее вину в мошенничестве.

Напомним, по версии обвинения, у казанской фирмы «Комсистемз» возникли некие проблемы с налоговой, урегулировать их гендиректор фирмы поручил заму, тот стал искать знакомых, и нашелся желающий оказать содействие — Бакиров. Тот якобы обещал подумать, кто может помочь с разморозкой счетов налогового должника, и обратился к другу — Зиннатову, после чего уже оба решили просить Козлову «порешать вопрос» путем передачи взятки сотрудникам Межрайонной инспекции ФНС № 3. Та согласилась, заявив, что потребуется 800 тыс. рублей, но представителям «Комсистемз» выставили счет уже на 1,1 млн рублей, из которых 200 тысяч, по версии следствия, предназначались Бакирову, а 100 тысяч — Зиннатову.

Передача состоялась 13 февраля 2017 года у «Макдоналдса» на Горках, однако суд пришел к выводу, что полученные на «взятку» деньги Козлова оставила себе.

В суде юрист полностью признала вину, в отличие от обвиненных в посредничестве во взятке.

Приговор пока не вступил в силу.