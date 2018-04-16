Как два пенсионера МВД и адвокат дела «решали» с налоговой

Казанский юрист, как считает следствие, взяла 800 тысяч рублей, обещая решить проблемы компании, и хорошо отдохнула на них в Турции

Фото: Максим Платонов

Приволжский райсуд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела о посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. Правда, как узнало «Реальное время», до взятки в этой истории дело так и не дошло: следствие полагает, что юрист, обещавшая передать 800 тысяч руководству отделения налоговой службы за решение проблемы казанской компании, обманула как самого взяткодателя, так и посредников. До того, как представитель фирмы заявил на нее в полицию, женщина даже успела скататься в Турцию.

Вопрос на 1,1 млн рублей

Уголовным делом закончилась попытка троих казанцев заработать на чужих проблемах с налоговой. Проблемы возникли в январе 2017 года у зарегистрированного в Казани ООО «Комсистемз», которое работает в сфере компьютерных технологий. Не получив от компании декларацию по налогу на добавленную стоимость за ноябрь 2016 года, налоговая добилась приостановки всех расходных операций по счетам. Замороженными оказались свыше 13 млн рублей в двух банках. Кроме того, в конце января Федеральная налоговая служба инициировала камеральную проверку — по документам, без визита в офис налогоплательщика.

По версии следствия, урегулировать проблемы с фискальным органом генеральный директор «Комсистемз» поручил своему заместителю. Дальше история развивалась по принципу одного рукопожатия — тот позвонил своим знакомым, которые позвонили своим, и так по цепочке нашли человека, вроде бы готового помочь с решением ситуации. Им оказался 51-летний пенсионер МВД Рамиль Бакиров. Обсуждали нюансы дела стороны лично. Правда, вместо уехавшего в командировку замдиректора «Комсистемза» на встрече с Бакировым присутствовал юрист фирмы.

Следствие полагает, что на той встрече Бакиров обещал подумать, может ли кто-то из его знакомых помочь с разморозкой расчетных счетов компании, а позже обратился с этим к своему другу, 47-летнему пенсионеру МВД Ильдару Зиннатову. По версии обвинения, далее бывшие сотрудники полиции обратились к знакомому юристу Лилии Козловой и попросили ее «порешать» вопрос путем передачи взятки сотрудникам Межрайонной инспекции ФНС № 3, и та согласилась, сказав, что нужно будет 800 тыс. рублей.

В итоге представителям фирмы выставили счет на 1,1 млн рублей, из которых 200 тысяч, по версии следствия, предназначались Бакирову, а 100 тысяч — Зиннатову. Но таких денег у заместителя руководителя компании не оказалось, поэтому он занял их у своего приятеля и 13 февраля 2017 года передал всю сумму посреднику у «Макдоналдса» на Горках, ожидая в ответ подкупа должностного лица и решения своей проблемы.

По версии обвинения, бывшие сотрудники полиции обратились к знакомому юристу Лилии Козловой и попросили ее «порешать» вопрос путем передачи взятки сотрудникам Межрайонной инспекции ФНС № 3. Фото nalog.ru



Само не разрулилось



Больше всего интереса в этой истории вызывает как раз юрист Лилия Козлова. Следствие полагает, что никаких связей в налоговой у нее изначально не было, она пыталась решить проблему «Комсистемза» через… водителя ФНС, но там отклика не нашла. Ходила юрист и на прием к заместителю начальника Межрайонной инспекции ФНС № 3 по РТ Ильдару Низамову, где присутствовали и другие должностные лица. Имея подписанную руководителем доверенность от компании, там она интересовалась причинами блокировки счетов ООО «Комсистемз» и возможных сроках разблокировки, но никаких предложений ему не делала.

В итоге, по версии следствия, женщина, получившая 800 тыс. рублей и обещавшая передать деньги в качестве взятки, оставила их себе. При этом следствие полагает, что два бывших офицера полиции о том, что взятка никому отдана не была, не знали. Козловой, чтобы уточнить ход дела, звонили как сам заказчик, так и ее знакомый Зиннатов. Но им она якобы продолжала обещать решение вопроса, утверждая, что деньги уже переданы тому, кому надо, и рассчитывая, что ситуация разрешится сама собой. Так прошло несколько месяцев, за которые Козлова успела слетать на вырученные незаконным путем средства в отпуск в Турцию и практически истратить оставшуюся сумму. Сам представитель «Комсистемза», видя, что денег нет, а ситуация не меняется, просил вернуть ему всю сумму обратно, за исключением 50 тыс. рублей в счет оплаты услуг юриста. Но ему, по версии следствия, в этой просьбе отказали, пояснив, что деньги якобы уже переданы должностным лицам.

Критический момент случился в июне 2017 года, когда по итогам камеральной налоговой проверки «Комсистемз» начислили налог на добавленную стоимость в 16 млн рублей, пени в 566 тыс. рублей и штраф на 1,6 млн рублей. Как следствие — все деньги с двух замороженных расчетных счетов были списаны в счет долга.

Заместитель руководителя компании мириться с этим не стал и пошел к правоохранителям, написав на всех троих заявление.

По данным «Реального времени», уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено 27 сентября 2017 года, 28 сентября по нему уже задержали всех троих подозреваемых — Бакирова, Зиннатова и Козлову. Вину в совершении преступления признала только последняя, бывшие полицейские признавать ее отказались.

Рассмотрение уголовного дела стартовало сегодня в Приволжском суде. Фото Ирины Плотниковой



Встретимся в суде

После задержания Бакирова и Зиннатова отправили в СИЗО-1, где они до сих пор и содержатся. Козловой повезло больше — она все это время провела под домашним арестом со своим несовершеннолетним ребенком. Сейчас все трое находятся в статусе обвиняемых, а сам заказчик взятки — в статусе свидетеля. Бакирову и Зиннатову предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), а Козловой — по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Кстати, на время следствия и судебного разбирательства на имущество Козловой был наложен арест. Как оказалось, его у неработающего разведенного юриста оказалось немало. Среди собственности Козловой — две соседствующие квартиры в Казани на 128,8 кв. м и 69,4 кв. м, дом на 14,5 кв. м в селе Матюшино с земельным участком там же на 1985,55 кв. м. Еще две квартиры площадью 39,5 кв. м и 42,3 кв. м в Казани, нежилое помещение в Москве на 43,6 кв. м и машина — Audi Q5.

В ходе следствия обвиняемые все-таки вернули приятелю заместителя директора 1,1 млн рублей — их родственники передали деньги через адвоката. Следствие этот жест засчитало им в качестве смягчающего обстоятельства. У Козловой оно стало вторым. Первое — это наличие несовершеннолетнего ребенка.

Рассмотрение уголовного дела стартовало сегодня в Приволжском суде. Прошлое заседание было отложено из-за неявки потерпевшего.