В МЧС Башкирии предупредили о приближающихся заморозках

Жителей Башкирии предупредили о приближающихся заморозках. По прогнозам, температура в воздухе и на поверхности почвы 15—17 июня может достигнуть -2°С.

В МЧС предупредили, что такая погода может привести к гибели сельхозкультур.

«В связи с этим рекомендуется предпринять меры по защите насаждений. Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по РБ.

Также спасатели отметили, что похолодание повышает риски возникновения пожаров. Они призвали аккуратнее обращаться с отопительными приборами и соблюдать требования безопасности.