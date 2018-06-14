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Телебашни в Казани и других городах ЧМ-2018 зажглись символикой соревнований

13:55, 14.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Телебашни в Казани и других городах ЧМ-2018 зажглись символикой соревнований
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Телебашни в 11 городах-организаторах ЧМ-2018 зажглись символикой состязаний. Церемония запуска художественной подсветки состоялась накануне в Останкино.

Команду на включение башен в Нижнем Новгороде, Казани, Калининграде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи дали гендиректор Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко и глава Минкомсвязи Константин Носков, передает ТАСС.

«Подсветка, которую мы сегодня запустили в 11 городах, дает совершенно четкий сигнал — смотри футбол в цифре», — отметил Романченко.

Напомним, что сегодня в 18.00 мск начнется матч открытия чемпионата мира — 2018 между сборной России и командой Саудовской Аравии. Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу россиян.

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