В Казани появится визовый центр Украины

Министерство иностранных дел Украины планирует открыть визовый центр в Казани.

Всего ведомство собирается открыть 56 новых визовых центров за рубежом, в том числе восемь в России. Помимо столицы Татарстана они расположатся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре, сообщает «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что Россотрудничество выделило квоту в 490 мест в университетах для абитуриентов с Украины. В прошлом учебном году она составила 474 места.