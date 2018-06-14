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В Казани появится визовый центр Украины

13:43, 14.06.2018
В Казани появится визовый центр Украины
Фото: commons.wikimedia.org / skhakirov

Министерство иностранных дел Украины планирует открыть визовый центр в Казани.

Всего ведомство собирается открыть 56 новых визовых центров за рубежом, в том числе восемь в России. Помимо столицы Татарстана они расположатся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре, сообщает «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что Россотрудничество выделило квоту в 490 мест в университетах для абитуриентов с Украины. В прошлом учебном году она составила 474 места.

ОбществоВласть Татарстан
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