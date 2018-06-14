В Казани в июле состоятся слушания по проекту ТЦ «Взлетный»

В Казани 2 июля 2018 года состоятся публичные слушания по проекту планировки и межевания территории на пересечении улиц Дементьева и Академика Павлова, где разместится торговый центр «Взлетный». Об этом сообщается в сборнике документов, опубликованном на сайте мэрии города.

Слушания состоятся по адресу: ул. Груздева, д. 5 в 16.00 по московскому времени.

Площадь территории проекта планировки составляет 65 380 кв. м. Из них под строительство торгового центра «Взлетный» отводится 2 095 кв. м. Рядом с ним предусмотрены открытые парковки на 42 машино-места. Также на первом этапе планируется проложить инженерные коммуникации, необходимые для работы ТЦ, говорится в документах мэрии Казани.



Второй этап предполагает прокладку инженерных коммуникаций, предусмотренных в рамках разрабатываемого проекта генплана. На третьем состоится реконструкция улично-дорожной сети.

Отметим также, что в четвертом квартале 2018 года в Авиастроительном районе Казани запланировано открытие крупнейшего в городе торгово-развлекательного комплекса «Авиатика».