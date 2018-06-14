В Удмуртии суд оштрафовал экс-главу района за взятку гаишнику на 200 тысяч рублей

В Удмуртии суд признал бывшего главу администрации Балезинского района республики виновным в даче взятки инспектору ГИБДД. Он приговорен к штрафу в 200 тысяч рублей.

Отмечается, что экс-чиновник предложил гаишнику деньги еще в 2015 году. Он был остановлен за вождение в пьяном виде, передает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Бывший глава района был готов выложить за несоставление протокола 30 тысяч рублей.

«Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в мае этого года в Саратовской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором обнаружили пьяного министра финансов региона Александра Выскребенцева. За рулем находилась нетрезвая сотрудница одной из районных администраций города.