Глава Минздрава Прикамья попросил скидывать фото очередей в больницах ему в «личку» Instagram
Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев предложил пользователям Instagram скидывать ему в «личку» фотографии с большими очередями в региональных больницах и поликлиниках.
Глава Минздрава выложил пост на своей странице в соцсети со снимком очереди в офтальмологическом отделении ГКБ №2. На фото видно, что у дверей кабинета толпятся более десятка пациентов.
«Главврач сказал, что это очередь на запись и все случилось потому, что запись на оперативное лечение была перенесена с понедельника на сегодня. Сделал главврачу замечание — не должны пациенты страдать из-за того, что мы недостаточно продуманно организовываем процесс», — отметил Матвеев.
Увидел сегодня в сети фотографию очереди из офтальмологического отделения в ГКБ 2. Главврач сказал, что это очередь на запись и всё случилось потому что запись на оперативное лечение была перенесена с понедельника на сегодня. Сделал главврачу замечание — не должны пациенты страдать из-за того, что мы недостаточно продуманно организовываем процесс. Ну ведь ясно всё как день, что при переносе записи будет двухдневная очередь. Почему нельзя заранее побеспокоиться о том, чтобы позвать на подмогу офтальмолога из другой больницы, например? Есть куча способов избежать очереди. Будем отслеживать такие случаи, пока еще есть явно проблемные точки. Где-то (как в онкодиспансере, например) это случается из-за плохой логистики по краю (и тут мы постепенно решаем вопрос межрайонными онкоцентрами), а где-то — из-за неумения развести потоки пациентов. Здесь второй фактор и считаю это явным недосмотром врача. Будем брать такие ситуации на контроль, прошу сообщать мне в личку, если столкнулись с подобным.
Публикация от Дмитрий Матвеев (@dmit_matveev) 13 Июн 2018 в 4:41 PDT
По его словам, власти в ближайшее время планируют отслеживать подобные случаи, «пока еще есть явно проблемные точки». В конце своего поста он выразил готовность рассматривать все сообщения пермяков на данную тему.
Напомним, ранее стало известно, что Ульяновскую областную больницу назовут в честь российского императора.ОбществоМедицина
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