Глава Минздрава Прикамья попросил скидывать фото очередей в больницах ему в «личку» Instagram

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев предложил пользователям Instagram скидывать ему в «личку» фотографии с большими очередями в региональных больницах и поликлиниках.

Глава Минздрава выложил пост на своей странице в соцсети со снимком очереди в офтальмологическом отделении ГКБ №2. На фото видно, что у дверей кабинета толпятся более десятка пациентов.

«Главврач сказал, что это очередь на запись и все случилось потому, что запись на оперативное лечение была перенесена с понедельника на сегодня. Сделал главврачу замечание — не должны пациенты страдать из-за того, что мы недостаточно продуманно организовываем процесс», — отметил Матвеев.

По его словам, власти в ближайшее время планируют отслеживать подобные случаи, «пока еще есть явно проблемные точки». В конце своего поста он выразил готовность рассматривать все сообщения пермяков на данную тему.

Напомним, ранее стало известно, что Ульяновскую областную больницу назовут в честь российского императора.