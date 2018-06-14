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В Ижевске приостановили ремонт проспекта Калашникова

12:32, 14.06.2018
В Ижевске приостановили ремонт проспекта Калашникова
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Дорожники Ижевска приостановили ремонт проспекта Калашникова. ООО «Радонеж» начало работы без согласования с властями города.

«Асфальтовая смесь укладывается на неподготовленное основание, на влажную поверхность, в грязь. Уже сейчас на покрытии заметны множественные трещины», — сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

Чиновники собираются обязать подрядчика уложить асфальт заново за собственные деньги.

Отмечается, что на участке проспекта длиной 1,6 км запланирована укладка выравнивающего и верхнего слоев покрытия.

ОбществоИнфраструктура Удмуртия
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