Казанский завод медицинской аппаратуры в 2017 году получил отрицательную чистую прибыль

Чистая прибыль ОАО «КЗМА» (Казанский завод медицинской аппаратуры) по итогам 2017 года получил отрицательную чистую прибыль в размере 14,59 млн рублей, что на на 812,5% меньше, чем в 2016 году (2,05 млн рублей). Об этом говорится в отчетности компании.

Отмечается, что значительный убыток по результатам года возник в связи со списанием дебиторской задолженности ликвидированного юридического лица.

Выручка КЗМА в прошлом году составила 67,4 млн рублей, увеличившись за год на 10,36%. Прибыль от продаж равна 4,7 млн рублей против 5,02 млн рублей годом ранее.

