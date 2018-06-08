Основного кандидата на пост главы Ижевска обвинили в плагиате кандидатской

Вице-президент Ижевского клуба интеллектуальных игр Михаил Эстрин обвинил председателя гордумы Олега Гарина в плагиате кандидатской диссертации. Активист считает, что главный претендент на пост главы столицы Удмуртии писал научную работу не сам.

Он обратился с просьбой проверить диссертацию в сообщество «Диссернет». Основатель движения Андрей Ростовцев сообщил, что скорее всего работа была сделана на заказ в Институте Экономики УроРАН. Отмечается, что защита диссертации проводилась в диссертационном совете УдГУ, который «закрыли, если не ошибаюсь, в 2012 году, поскольку он являлся фабрикой фальшивых диссертаций».

Эстрин призвал депутатов гордумы обратить внимание на этот факт.

Напомним, что сегодня сорвались выборы главы Ижевска, назначенные на 8 июня. Шестеро членов конкурсной комиссии, предложенных главой Удмуртии Александром Бречаловым, не явились на заседание.