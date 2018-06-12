Российский и украинский омбудсмены составят дорожную карту по вопросу освобождения заключённых

Уполномоченные по правам человека России и Украины составят дорожную карту по вопросу освобождения заключённых. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи в нормандском формате.

«Специальные представители по правам человека в контакте находятся по итогам их разговора и пытаются создать какую-то такую дорожную карту решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц», — сказал он.

По его словам, здесь необходимо проводить различия между теми, кто был арестован исключительно за свою профессию, и теми, кто реально подозревается и обвиняется в противоправных действиях, пишет RT.

Ранее президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко обсудили обмен удерживаемых лиц и освобождение российских журналистов, арестованных на Украине. Также лидеры двух стран договорились о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России.