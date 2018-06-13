Верховный суд РФ подтвердил запрет на неограниченные проценты в микрокредитовании

Верховный суд (ВС) РФ отменил два апелляционных определения по спорам между микрофинансовой организацией и двумя клиентами. Суммы взысканных МФО процентов составили 1 738% и 3 678% от суммы выданного кредита соответственно.

По мнению кассационной инстанции, повышенные проценты должны взиматься только до истечения срока, на который предоставляется заем.

В обоих случаях заемщики взяли в ООО «Экспрессденьги» 10 тыс. рублей на несколько недель под 2% в день. В договорах отмечалось, что общая сумма займа и процентов составляет 12,8 тыс. рублей. В случае невыполнения обязательств заемщиком: уплата процентов составляла 4% за каждый день просрочки, передает «Интерфакс».

Деньги заемщики не вернули. МФО смогли взыскать с заемщиков 176 тыс. рублей процентов за 869 дней и 368,8 тыс. рублей за 1 839 дней, соответственно.

После этого заемщики обратились в ВС РФ, его судебная коллегия по гражданским делам сочла, что условия договора займа, с одной стороны, не должны быть обременительными для заемщика, а с другой стороны, должны учитывать интересы кредитора как стороны, права которой нарушены в связи с неисполнением обязательства.

Ранее сообщалось, что Центробанк России планирует с 1 января 2019 года обязать банки рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков.