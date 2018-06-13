Депутат Госдумы Надежда Колесникова подала в отставку

Депутат Госдумы от Самарской области Надежда Колесникова досрочно сложила полномочия.

Как сообщили в Госдуме, Колесникова сама написала соответствующее заявление. От партии «Единая Россия» она была избрана депутатом в 2016 году. Ранее возглавляла департамент образования Самары, также работала в должности замминистра образования области.

Стоит отметить, что в начале года Надежда Колесникова совместно с депутатами-единороссами Ольгой Баталиной и Ольгой Окуневой внесла законопроект о праве жить с 14 лет отдельно от опекунов.

Напомним, в конце мая Владимир Путин уволил губернатора Магаданской области Владимира Печеного.