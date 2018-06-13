Игорь Рабинер: «Рубин» не может без Бердыева, они созданы друг для друга»

Известный спортивный журналист и автор футбольных книг Игорь Рабинер в эксклюзивном интервью «Реальному времени» порассуждал о причинах проблем казанского «Рубина», роли Курбана Бердыева в судьбе клуба а так же о его перспективах.



— Нет у вас ощущения, что те проблемы «Локо» похожи на ситуацию в нынешнем «Рубине»?

— В 2013 году в «Рубине» была стабильность, но вдруг Бердыева решили убрать. Пришла молодая команда менеджеров, привела своего тренера, потом другого — и где «Рубин» сейчас?! Казань из команды европейского уровня превратилась в середнячка РФПЛ, и возвращение Бердыева я воспринял как единственно возможное и правильное развитие событий.

— Почему же тогда в этом сезоне «Рубин» с Бердыевым чуть не вылетел в ФНЛ?

— Во-первых, никаким вылетом там не пахло. Во-вторых, сразу все восстановить невозможно. В первый год «Локомотив» после возвращения Семина тоже показывал неважные результаты, но взял Кубок, на следующий год выиграл чемпионство. Нынешним и будущим руководителям «Рубина» надо помнить, с кем команда взяла два золота. «Рубин» не может без Бердыева, они созданы друг для друга.

— С каким из европейских клубов можно сравнить такой «роман»?

— Наверное, можно было бы с «Арсеналом» и Венгером, но в последние годы Арсен, при всем к нему и его философии огромном уважении, сильно сдал. Бердыев для «Рубина», скорее, как Фергюсон для «МЮ». Да и в историях «Рубина» и «Локомотива» огромное количество параллелей.

— Теперь можно ждать от «Рубина» чемпионства?

— А почему нет? Кто мог представить перед началом позапрошлого сезона чемпионом «Спартак», а перед началом прошлого — «Локомотив»? Да никто! Насчет чемпионства, конечно, не знаю, но возвращению «Рубина» на лидирующие позиции не удивлюсь ничуть. Сейчас Бердыев как раз занимается восстановлением прежнего, сильного «Рубина», и посредственные результаты этого сезона не должны вводить в заблуждение. Все впереди.

