Медведев освободил от должностей пятерых заместителей министров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от своих должностей заместителей министра сельского хозяйства Евгения Громыко и Евгения Непоклонова, замминистра культуры Александра Журавского, а также замминистров по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева и Александра Осипова по собственным просьбам. Соответствующие распоряжения опубликованы на портале раскрытия правовой информации.



Ранее в мае президент России Владимир Путин подписал указы о назначении нового правительства. В общей сложности было произведено 32 назначения.