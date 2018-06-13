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Медведев освободил от должностей пятерых заместителей министров

14:38, 13.06.2018
Медведев освободил от должностей пятерых заместителей министров
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от своих должностей заместителей министра сельского хозяйства Евгения Громыко и Евгения Непоклонова, замминистра культуры Александра Журавского, а также замминистров по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева и Александра Осипова по собственным просьбам. Соответствующие распоряжения опубликованы на портале раскрытия правовой информации.

Ранее в мае президент России Владимир Путин подписал указы о назначении нового правительства. В общей сложности было произведено 32 назначения.

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