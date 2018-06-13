Игорь Рабинер «Смородская до такой степени противна, что не хочется погружаться в это дерьмо»

Известный спортивный журналист и автор книг о футболе Игорь Рабинер в эксклюзивном интервью «Реальному времени» обрушился с критикой на предыдущее руководство московского «Локомотива», в частности на экс-президента клуба Ольгу Смородскую.

— У вас не возникало мысли написать книгу «Локомотив», который мы потеряли — 2»?

— Согласен, при Смородской в клубе творился еще больший ад, чем при прежних руководителях. Сейчас мысли об этой книге не возникают, поскольку чисто физически не хватает времени. Если я что-нибудь и напишу о «Локомотиве», то мне бы хотелось написать о личности Юрия Палыча, мне это гораздо интереснее. Я уже достаточно всего написал об Ольге Юрьевне, и мне не хочется опять погружаться в этот негатив. Смородская до такой степени мне противна, что даже не хочется лишний раз вспоминать то дерьмо.

— А что тогда побудило вас написать первую книгу о «Локомотиве»?

— Уважение к тому, что было создано Семиным и Валерием Филатовым, и контраст с тем, что произошло потом. Там было смешение позитива и негатива. От того, как он строился, до того, как он разрушался.

— Здесь же — от негатива к позитиву.

— Наверное, читателям это будет интересно. Может быть, со временем я расскажу всю правду о том кошмаре, что был в «Локомотиве» при этой женщине. Пока же у меня на это не хватает времени.

— При Смородской «Локомотив» выиграл Кубок России 2014/15. Стечение обстоятельств?

— Когда при финансовых вливаниях, что были тогда у «Локомотива» — а их было намного больше, чем сейчас, — выигрывается всего один Кубок России, то это очень печально. Никогда у «Локомотива» не было столько денег, сколько при Смородской. Но при этом ни разу в истории он не становился жертвой финансового fair play. И меня больше всего поражает контраст между риторикой Ольги Юрьевны, какую страсть к честному футболу она привнесла, и тем, что происходило на самом деле. Фантастический цинизм — как и заявление Смородской, что она причастна к этому чемпионству. Вот уж словно про это сказал Анатолий Бышовец: «Нет предела человеческой мерзости».



Напомним, Ольга Смородская занимала пост президента москвичей с июля 2010-го по август 2016 года. В прошедшем сезоне «железнодорожники» стали чемпионами России.

