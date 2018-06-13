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В Мордовии владельца чебуречной оштрафовали за ненадлежащее мясо

14:11, 13.06.2018

В Мордовии сотрудники Россельхознадзора обнаружили чебуречную, в которой использовалось ненадлежащее мясо. Владелец заведения оштрафован.

Проверка показала, что в чебуречной в Чамзинском районе республики предприниматель хранит свиной фарш, на который отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, передают «Известия Мордовии».

Кроме штрафа сотрудники ведомства предписали устранить нарушение.

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