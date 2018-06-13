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Глава Рособрнадзора приедет на Сабантуй в Лаишево

13:44, 13.06.2018
Глава Рособрнадзора приедет на Сабантуй в Лаишево
Фото: government.ru

16 июня на Сабантуй в Лаишево приедет руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов с семьей. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь главы Лаишевского района РТ Расим Хазиев.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты проведения Сабантуя в Татарстане.

Общество Татарстан
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