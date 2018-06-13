Главный тренер Испании Хулен Лопетеги уволен накануне старта ЧМ

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги больше не руководит сборной Испании и на чемпионате мира ее тренировать не будет.

Об этом объявил президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес на сегодняшней совместной пресс-конференции в Краснодаре.

«Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи», — заявил Рубиалес.

Раннее говорилось, что игроки заступились за наставника сборной и просили оставить его у руля сборной до конца ЧМ. Однако руководство Федерации футбола Испании очень разозлило, что накануне специалист подписал контракт с мадридским «Реалом», хотя три недели назад продлил контракт с федерацией до 2020 года.

Ранее мы писали, что об отставке Лопетеги объявили испанские СМИ.