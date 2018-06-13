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Испанские СМИ: сборная Испании может сменить тренера за сутки до старта ЧМ

12:54, 13.06.2018

Как сообщает испанское издание Sport.es, ссылаясь на «Твиттер» известного журналиста Танкреди Палмери, Федерация футбола Испании рассматривает вариант со сменой главного тренера национальной команды за сутки до старта чемпионата мира в России.

Глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес уже прилетел в Краснодар для того, чтобы обсудить с Лапотеги сложившуюся ситуацию.

По информации издания, главными претендентами на пост наставника сборной является экс-наставник «Барселоны» Луис Энрике и экс-главный тренер «Малаги» Мичел.

Накануне стало известно, что Лопетеги покинет сборную Испании и станет новым главным тренером мадридского «Реала». Контракт Лопетеги со сборной Испании был рассчитан до лета 2020 года.

На групповом этапе ЧМ-2018 испанцы сыграют со сборными Португалии, Ирана и Марокко.

СпортФутбол
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