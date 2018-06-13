Испанские СМИ: сборная Испании может сменить тренера за сутки до старта ЧМ

Как сообщает испанское издание Sport.es, ссылаясь на «Твиттер» известного журналиста Танкреди Палмери, Федерация футбола Испании рассматривает вариант со сменой главного тренера национальной команды за сутки до старта чемпионата мира в России.

Глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес уже прилетел в Краснодар для того, чтобы обсудить с Лапотеги сложившуюся ситуацию.



По информации издания, главными претендентами на пост наставника сборной является экс-наставник «Барселоны» Луис Энрике и экс-главный тренер «Малаги» Мичел.

Накануне стало известно, что Лопетеги покинет сборную Испании и станет новым главным тренером мадридского «Реала». Контракт Лопетеги со сборной Испании был рассчитан до лета 2020 года.

На групповом этапе ЧМ-2018 испанцы сыграют со сборными Португалии, Ирана и Марокко.