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Ущерб, причиненный картине Репина, оценили в 30 млн рублей

13:11, 13.06.2018
Ущерб, причиненный картине Репина, оценили в 30 млн рублей
Фото: ru.wikipedia.org / Shakko

Сумма ущерба, причиненного картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковской галерее, составляет не менее 30 млн рублей. Об этом сообщил прокурор в ходе заседания в Мосгорсуде.

«Оценочная стоимость [ущерба] поврежденной картины составляет не менее 30 млн рублей», — цитирует его ТАСС.

Напомним, в конце мая мужчина разбил стекло картины и повредил полотно металлическим столбиком ограждения. Он позже пояснил полиции, что порезал картину из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов.

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