Синоптики Чувашии ввели «желтый» уровень опасности из-за погоды

В МЧС сообщили о введенном в Чувашии «желтом» уровне опасности. Синоптики ожидают в республике резкого ухудшения погоды.

По прогнозам, скорость ветра на территории Чувашии может достигнуть 17 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЧР.

«Непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередач и связи, обрушению крыш ветхих домов», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали жителям республики держаться в стороне от опор ЛЭП, указателей, рекламных щитов и высотной строительной техники. Также они посоветовали не оставлять автомобили возле указанных конструкций.

Напомним, что 1 июня глава Чувашии Михаил Игнатьев ввел в республике режим чрезвычайной ситуации. Тогда по Центральной России и ПФО пронесся ураган, вызвавший серьезные разрушения в городах.