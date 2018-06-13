АСВ рассказало кредиторам «Уралкапиталбанка» подробности о предъявлении требований
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подробно рассказало клиентам и контрагентам ООО «Уралкапиталбанк» о порядке предъявления требований кредиторов.
«Кредиторы ООО «Уралкапиталбанк» (далее — Банк) вправе в любой момент в ходе конкурсного производства предъявить к Банку свои требования, основанные на его денежных обязательствах и обязанностях по уплате обязательных платежей», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что размер обязательств кредитной организации определяется по состоянию на день отзыва лицензии. Реестр требований кредиторов будет закрыт через 60 дней после первого опубликования сведений о начале процедуры конкурсного производства.
Напомним, что Арбитражный суд Башкирии признал банкротом уфимский «Уралкапиталбанк» 7 июня. Тогда же принято решение начать конкурсное производство.ЭкономикаБанки Башкортостан
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