В Башкирии просроченная задолженность бизнеса по кредитам выросла почти вдвое, до 16 миллиардов рублей

Задолженность башкирского бизнеса по кредитам за I квартал 2018 года сохранилась на уровне около 350 млрд рублей. Однако «просрочка» по рублевым кредитам подскочила за год с 8,5 до 16 млрд рублей.

По сравнению с январем—мартом 2014 года этот показатель вырос в 2,6 раза.

Стоит отметить, что в иностранных валютах и драгоценных металлах просроченная задолженность второй год подряд равняется нулю.

Общий объем задолженности по кредитам в рублях вырос на 5% — с 285 до 298 млрд рублей. При этом задолженность в иностранной валюте и драгоценных металлах снизилась на 18%, с 63 до 52 млрд рублей.

Напомним, что в целом объем кредитов бизнеса Башкирии за три месяца этого года составил 91,3 млрд рублей. По сравнению с I кварталом 2017-го показатель сократился на 12%.

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