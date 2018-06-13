Кировчане раскритиковали концерт группы «Звери» в День города

Жители Кирова остались недовольны проведением концерта группы «Звери» в День города, 12 июня.

Впечатлениями о выступлении московского коллектива горожане поделились в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Злой кировчанин». Так, больше всего жалоб касалось низкого качества звука. По словам пользователей, было плохо слышно музыку и слова, «чем дальше от сцены, тем хуже».

«А нашей уважаемой администрации должно быть стыдно! В кои-то веки пригласили такую потрясающую группу, ну неужели нормально нельзя было все организовать? Видно, артисты на все 100% выкладывались. Получилось как всегда, это ж Киров!» — писали разгневанные горожане.

Напомним, концерт группы «Звери» в рамках празднования Дня города в Кирове обошелся в 950 тыс. рублей.

