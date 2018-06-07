На концерт группы «Звери» в Кирове потратят около 1 млн рублей

Концерт группы «Звери» в рамках празднования Дня города в Кирове обойдется в 950 тысяч рублей.

Заказчиком шоу выступает МАУ «Дворец культуры «Космос». Средства на организацию мероприятия, которое пройдет 12 июня, берут на себя спонсоры.

Согласно информации на сайте госзакупок, победитель закупки должен будет организовать железнодорожный проезд участников коллектива из Москвы в Киров и обратно: не менее 20 мест «купе». Также необходимо будет обеспечить охрану артистам и проживание в гостинице не менее 4-х звезд — номер люкс и 10 одноместных комнат.

Напомним, в Нижегородской области неизвестные похитили восемь концертных костюмов у труппы Филиппа Киркорова. Ущерб оценили в 700 тысяч рублей.