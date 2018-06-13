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Роспотребнадзор назвал причины массового отравления детей в лагере в Свердловской области

10:18, 13.06.2018
Роспотребнадзор назвал причины массового отравления детей в лагере в Свердловской области
Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Роспотребнадзор назвал причины массового отравления детей в лагере «Сосновый бор» в Свердловской области. Проверка показала, что инфекцию занесли повар и кухонный работник.

Также в результате проверки выяснилось, что в лагере существуют многочисленные нарушения, в том числе правил обработки столовой и кухонной посуды, нарушения дезинфекционного режима, нарушения поточности движения сырья и готовой продукции, нарушения правил личной гигиены персоналом, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, из лагеря с признаками отравления были госпитализированы 62 воспитанника в возрасте от 7 до 12 лет, а также двое 18-летних вожатых. Возбуждено уголовное дело.

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