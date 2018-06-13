Кадыров прокомментировал песню Слепакова про него и сборную по футболу

Рамзан Кадыров прокомментировал выступление Семена Слепакова, в которой он в шутку посоветовал назначить главу Чечни тренером сборной России по футболу.

«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», — написал Кадыров в социальных сетях.

Напомним, ранее Кадыров поприветствовал сборную Египта, прибывшую в Грозный на ЧМ-2018.