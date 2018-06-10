Кадыров поприветствовал сборную Египта, прибывшую в Грозный на ЧМ-2018

Сборная Египта по футболу прибыла в Грозный для участия в чемпионате мира по футболу. Глава Чечни Рамзан Кадыров поприветствовал футболистов.

«Грозный радушно и торжественно встретил гостей. На всем пути следования на огромных щитах слова приветствия. Добро пожаловать в Россию!», — написал Кадыров в Telegram.



Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани. Подробнее о подготовке к мундиалю — в материалах «Реального времени».

