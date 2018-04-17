В России разработали проект по возвращению студентов из-за рубежа

Россотрудничество представило совместный с МГИМО проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!», согласно которому российских студентов, обучающихся в странах, «проявляющих недружественное отношение» к России, будут возвращать на родину.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов оценил этот проект как «очень положительный». Он заявил, что это правильно, так как специалисты после обучения «зачастую не возвращаются» в Россию, передает RT.

Отмечается, что вернувшимся студентам обещают помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться, например, на Дальнем Востоке.

