Проводить внеплановые проверки бизнеса могут разрешить после согласования с прокуратурой

Минэкономразвития предложило разрешить контролирующим органам проводить внеплановые проверки, однако с разрешения прокуратуры. Такой пункт министерство внесло в перечень мероприятий по трансформации делового климата.

Предполагается, что мера будет распространена на все внеплановые проверки на основании сообщений в СМИ, жалоб физических и юридических лиц или нарушения правил антимонопольной торговли. Обязанности могут возложить на ФАС, сообщают «Известия».

Напомним, прокуратура РТ вместе с МЧС сразу после событий в Кемерово инициировала внеплановые проверки крупных торговых комплексов. Нарушения оказались стандартные — не хватает нужных табличек, есть загромождения эвакуационных выходов.