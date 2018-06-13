Самым популярным автомобилем с пробегом в Казани стала Lada 2114

Lada 2114 стал самой популярной машиной с пробегом в Казани по итогам 4 месяцев 2018 года. За указанный период этих автомобилей было перепродано 404 штук.

В целом самым популярным подержанным автомобилем в городах-миллионниках РФ стал Ford Focus. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», автомобиль данной модели лидирует по продажам сразу в шести городах — Москве (2 883), Санкт-Петербурге (2 308), Екатеринбурге (449), Воронеже (347), Нижнем Новгороде (334) и Челябинске (320).

Также в число самых перепродаваемых автомобилей вошли Toyota Corolla, Daewoo Nexia, Renault Logan и Hyundai Accent.

Ранее Ford Focus возглавил топ-10 самых распространенных иномарок России.