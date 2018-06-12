В праздничных мероприятиях ко Дню России поучаствовали более шести миллионов человек

Фото: мвд.рф

12 июня в праздничных мероприятиях случаю Дня России приняли участие более 6 млн человек по всей стране. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«12 июня, по состоянию на 20:30 мск, во всех регионах страны в праздничных мероприятиях — шествиях, концертах и фестивалях, — приняли участие свыше 6 млн человек», — цитирует ее пресс-служба ведомства.

Отмечается, что нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено.



Ранее королева Великобритании Елизавета II поздравила россиян с Днем страны.