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Королева Елизавета II поздравила россиян с Днем России

17:31, 12.06.2018
Королева Елизавета II поздравила россиян с Днем России
Фото: commons.wikimedia.org

Королева Великобритании Елизавета II поздравила россиян с Днем страны.

«Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника — Дня России. Королева Елизавета», — говорится в тексте письма за подписью королевы, которое опубликовало в Twitter посольство Великобритании в России.

Письмо было направлено в Министерство иностранных дел России, а также в администрацию президента.

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