Королева Елизавета II поздравила россиян с Днем России

Королева Великобритании Елизавета II поздравила россиян с Днем страны.

«Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника — Дня России. Королева Елизавета», — говорится в тексте письма за подписью королевы, которое опубликовало в Twitter посольство Великобритании в России.



Письмо было направлено в Министерство иностранных дел России, а также в администрацию президента.