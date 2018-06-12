Королева Елизавета II поздравила россиян с Днем России
Королева Великобритании Елизавета II поздравила россиян с Днем страны.
«Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника — Дня России. Королева Елизавета», — говорится в тексте письма за подписью королевы, которое опубликовало в Twitter посольство Великобритании в России.
Письмо было направлено в Министерство иностранных дел России, а также в администрацию президента.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым