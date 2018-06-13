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Сегодня в большинстве районов Татарстана ожидается дождь и до +21

04:31, 13.06.2018
Сегодня в большинстве районов Татарстана ожидается дождь и до +21
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 13 июня, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в большинстве районов возможен дождь. В отдельных районах гроза.

Ветер юго-западный ночью умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с; днем сильный, порывами до 16—21 м/с

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +16°С до +21°С.

В Казани днем ожидается от +17°С до +19°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +18°С до +21°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре.

Общество Татарстан
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