Сегодня в большинстве районов Татарстана ожидается дождь и до +21

В среду, 13 июня, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в большинстве районов возможен дождь. В отдельных районах гроза.

Ветер юго-западный ночью умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с; днем сильный, порывами до 16—21 м/с

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +16°С до +21°С.

В Казани днем ожидается от +17°С до +19°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +18°С до +21°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре.