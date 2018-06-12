Бывший учитель физкультуры рассудит сборные России и Саудовской Аравии на ЧМ-2018

Аргентинский рефери Нестор Питана будет главным судьей матча открытия чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными России и Саудовской Аравии 14 июня в Москве на стадионе «Лужники», сообщает Sport.24.

Помогать Питане будут его соотечественники — Хуан Пабло Беллати и Эрнан Майдана, а функции резервного арбитра будет выполнять бразилец Сандро Рикки.

Питана начал судить матчи национального чемпионата в 2007 году. Спустя три года он получил статус рефери ФИФА. 42-летний аргентинец судил четыре игры на чемпионате мира-2014, отработав в том числе матч Россия — Южная Корея (1:1).

До начала судейской карьеры Питана занимался футболом и баскетболом, а также сыграл эпизодическую роль в фильме La furia 1997 года (его профиль есть на сайте imdb). После этого он работал учителем физкультуры.