В Удмуртии изменится стоимость проезда по платным мостам

Проезд по платным мостам через Каму и Буй в Удмуртии подорожает с 9 июля. Изменения коснутся всех тарифных групп.

Так, проезд легкового автомобиля через Каму обойдется в 250 рублей, через Буй — в 180 рублей. Стоимость проезда через оба моста составит 430 рублей, что на 30 рублей дороже нынешних цен, сообщили в пресс-службе «Региональной инвестиционной компании».

Среднегабаритные автомобили, не превышающие в высоту 2,6 метров, будут платить 600 рублей — за Каму, 350 рублей — за Буй и 950 — за оба моста.

Для превышающих высоту 2,6 метров автомобилей проезд по обоим мостам обойдется в 1 600 рублей — 1 000 и 600. Сегодня цена тарифа — 1 450 рублей. Для грузовых автомобилей и автобусов проезд через Каму и Буй составит 2 100 рублей — 1 300 и 800 соответственно.

Напомним, в конце мая депутаты Оренбурга повысили плату за проезд, хотя раньше были против.