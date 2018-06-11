В Минфине США объяснили введение новых санкций против России

Фото: ru.wikipedia.org / United States Department of the Treasury

США расширили санкции в отношении российских компаний и физических лиц из-за киберугрозы. Об этом заявил министр финансов страны Стивен Мнучин.

«Соединённые Штаты предпринимают усилия по противостоянию вредоносным организациям, которые работают по указанию российских властей, российской армии и её разведслужб для увеличения наступательной способности в киберсфере», — приводит его слова RT со ссылкой на ABC.

Мнучин отметил, что компании, подпавшие под санкции, «способствовали улучшению кибер- и подводных возможностей России посредством их работы с ФСБ».

Ранее Министерство финансов США расширило санкции против России. В санкционный список были внесены россияне Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун, а также компании Digital Security, «Дайвтехносервис» и ФГУП «НИИ «Квант».