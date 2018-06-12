Сборная журналистов РТ обыграла сборную депутатов «Единой России» РТ

Сегодня на стадионе «КАИ-Олимп» команда «Журналисты», состоящая из региональных представителей прессы, в традиционном матче «Прайм-лиги» обыграла команду «Депутаты», составленную из служащих партии «Единой России» — 7:3.

В команде журналистов приняли участие корреспонденты ТНВ (Алмаз Гафиятов), «Татар-Информ» (Илья Тагиров), регионального представительства «Спорт-Экспресс» (Артур Еникеев) и сотрудник пресс-службы Министерства спорта (Артур Мухин). А так же корреспондент «Реального времени» Эрик Добролюбов.

«Покером» (четыре мяча в одном матче) отметился собственный корреспондент «Спорт-Экспресс» Артур Еникеев. Корреспондент РВ Эрик Добролюбов отметился голевой передачей.

Матч «Прайм-лиги» устраивается ежегодно 12 июня, в День России. В прошлом году команда журналистов РТ также обыграла команду депутатов в серии пенальти (5:4).